Rui Patricio Roma, ora è ufficiale: il comunicato (Di martedì 13 luglio 2021) Rui Patricio, il portiere ha firmato ufficialmente con la Roma. Ecco il comunicato ufficiale del club giallorosso Rui Patricio è ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. Dopo settimane di voci, il club della Capitale ha ufficializzato la firma del portoghese con un comunicato sul suo sito ufficiale. «Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Wolverhampton Wanderers, i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 11,5 milioni di euro. L’accordo prevede altresì il riconoscimento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 luglio 2021) Rui, il portiere ha firmato ufficialmente con la. Ecco ildel club giallorosso Ruiè ufficialmente un nuovo giocatore della. Dopo settimane di voci, il club della Capitale ha ufficializzato la firma del portoghese con unsul suo sito. «Il Club rende noto di aver acquistato a titolo definitivo, dal Wolverhampton Wanderers, i diritti alle prestazioni sportive del Calciatore, a fronte di un corrispettivo fisso pari a 11,5 milioni di euro. L’accordo prevede altresì il riconoscimento ...

