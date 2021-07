Quattro regioni a rischio giallo Contagi e festeggiamenti | 4 giorni per vedere effetti

Advertising

MediasetTgcom24 : Variante Delta, quattro Regioni rischiano di tornare in zona gialla #coronavirusitalia - RaiNews : Il ministro della Salute, #Speranza: l'aumento dei contagi era previsto #coronavirus - garyermini : RT @a_meluzzi: Google News -quattro regioni amministrate 3 da un presidente di Fdi e una da un oppositore antidraghi . Il virus preferis… - ivic49824555 : RT @a_meluzzi: Google News -quattro regioni amministrate 3 da un presidente di Fdi e una da un oppositore antidraghi . Il virus preferis… - GHERARDIMAURO1 : RT @a_meluzzi: Google News -quattro regioni amministrate 3 da un presidente di Fdi e una da un oppositore antidraghi . Il virus preferis… -

Ultime Notizie dalla rete : Quattro regioni

Rai News

'Siamo ancora dentro una pandemia terribile, guai ad abbassare la guardia', ammonisce il ministro della Salute Speranza. Per gli esperti il timore di queste ore è che possano verificarsi ricadute, ...Dopo diverse settimane con l'intero Paese in zona bianca, con gli attuali parametri tornano ora a rischio zona gialla: Abruzzo, Campania, Marche e Sicilia. Tra le ipotesi in campo ...(ANSA) – ANCONA, 13 LUG – La Guardia di finanza di Ancona ha sequestrato 500mila mascherine non conformi e prive dei requisiti si sicurezza e mezzo milione di euro come profitto di reato, denunciando ...Il presidente dell'Assemblea preoccupato per «la situazione economica in Sicilia che è molto, molto grave. Ci sono troppi nuovi poveri ...