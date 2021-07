Prof Albarella | Lo staff del Napoli potrebbe avere un problema nella preparazione

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 luglio 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Eugenio, preparatore atletico. Ecco quanto evidenziato: "Per quanto riguarda la difficoltà di gestire la rosa durante gli allenamenti, nelquasi ogni anno ci si ritrova a dover gestire lain forma quasi personalizzata, anche per via dei tanti Nazionali. Ilpuò essere gestito dallotecnico e medico. Il vero e proprio raduno delinizieràseconda parte, a Castel di Sangro. Questa nuova stagione arriva dopo un anno orribile, con l'annata ...