Napoli, per l'esterno si guarda anche in Spagna: spunta Mathias Olivera (Di martedì 13 luglio 2021) Complicata la strada che porta a Emerson Palmieri, il Napoli valuta anche Mathias Olivera, terzino del Getafe Come riportato da Gianluca Di Marzio a Calciomercato l'Originale, il Napoli avrebbe virato su un altro nome per le fasce della nuova squadra di Luciano Spalletti. La trattativa per Emerson Palmieri è complicata, e allora i partenopei stanno guardano anche in Spagna per assicurarsi un terzino di qualità e spinta. Sarebbe un obiettivo concreto Mathias Olivera, terzino destro del Getafe. Il prezzo si aggira ...

