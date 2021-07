Mattarella riceve l' Italia | siparietto tra il Presidente ed Insigne

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 13 luglio 2021)- A coronamento di una cavalcata trionfale l'di Roberto Mancini si è laureata campione d'Europa battendo l'Inghilterra in finale. Un grande Europeo quello degli azzurri che ora sono nella storia. L', infatti, aveva vinto in precedenza solo una volta l'Europeo. Nel corso della giornata di ieri la Nazionale ha festeggiato la vittoria a Roma. Tutta la squadra ha sfilato per le strade della città dopo l'incontro con ilSergio. Il Mattino, nell'edizione odierna, descrive tutti i festeggiamenti del gruppo. Un'accoglienza magica quella ...