Maria De Filippi lutto: "E' scomparso all'improvviso" (Di martedì 13 luglio 2021) Aveva solo 30 anni Maria De Filippi quando ha dovuto separarsi da suo padre, l'uomo che amava più di ogni altra persona al mondo. Spesso la conduttrice di Uomini e donne parla di quanto successo anni fa e svela che la sua vita è stata davvero segnata da questo lutto, accaduto all'improvviso. Di quel periodo, la signora Costanzo dice:" Io andavo a trovare mio padre, mentre mio fratello restava nel parcheggio perché aveva paura degli ospedali. Questa cosa ci ha devastato".

