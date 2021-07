“Ma è Mario!”. Soccorso dopo lo schianto, infermiere 27enne muore tra le braccia dei colleghi (Di martedì 13 luglio 2021) Ennesima tragedia sulla strada. muore il 27enne Mario Scampamorte. La tragedia si è consumata a Lanciano, in provincia di Chieti. 27 anni, di Agnone lavorava all’ex ospedale di Casoli, ora residenza sanitaria assistita, nel reparto Covid. Ancora da chiarire la dinamica. Ma, a quanto si apprende, Mario Scampamorte viaggiava su una Kawasaki Ninja 650 e, da una prima ricostruzione dei carabinieri di Lanciano, intervenuti per le indagini, era dietro ad una Fiat Punto. L’auto condotta da un ventenne, S.C., ad un certo punto – riporta Abruzzolive.tv – ha iniziato la manovra di svolta a sinistra. La moto è finita contro la macchina, sbattendo sulla portiera ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Ennesima tragedia sulla strada.ilMario Scampamorte. La tragedia si è consumata a Lanciano, in provincia di Chieti. 27 anni, di Agnone lavorava all’ex ospedale di Casoli, ora residenza sanitaria assistita, nel reparto Covid. Ancora da chiarire la dinamica. Ma, a quanto si apprende, Mario Scampamorte viaggiava su una Kawasaki Ninja 650 e, da una prima ricostruzione dei carabinieri di Lanciano, intervenuti per le indagini, era dietro ad una Fiat Punto. L’auto condotta da un ventenne, S.C., ad un certo punto – riporta Abruzzolive.tv – ha iniziato la manovra di svolta a sinistra. La moto è finita contro la macchina, sbattendo sulla portiera ...

