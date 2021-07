Le Coliche | Fabrizio Colica si è sposato con Giacomo Visconti | “Il desiderio era talmente alto che abbiamo messo da parte le promesse”

(Di martedì 13 luglio 2021) “Oggichiamato una manciata di amici e parenti stretti e ci siamo sposati”. Con queste parole, metà del duo Le, ha annunciato sui social le sue nozze con. Lo youtuber ha pubblicato una foto di loro due abbracciati, occhi negli occhi, al tramonto, in un vigneto. Entrambi elegantissimi e innamoratissimi. Poi ha spiegato come il sogno delle nozze sia nato con il primo lockdown, quando “siamo arrivati alla conclusione di voler passare una vita insieme e ci siamo fatti una promessa: che una volta trovata una casa a Roma e una volta che tu avessi ...

Colica, che la propria omosessualità ha raccontato " in parte " nell'autobiografia pubblicata insieme al fratello, Come il mal di pancia , ha spiegato come un giorno prima delle nozze siano ...Colica, del duo Le, ha sposato Giacomo Visconti, al quale ha dedicato delle splendide promesse di matrimonio Nella giornata di ieri, sabato 10 luglio,Colica ha sposato il ...Il noto comico romano è convolato a nozze con il proprio compagno celebrando i fiori d'arancio con un bellissimo matrimonio a Imola ...Fabrizio Colica, noto attore romano del duo comico Le Coliche, nonché ex concorrente di Pechino Express, ha finalmente potuto sposarsi con il ...