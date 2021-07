La lotta imperterrita delle donne cinesi

Leggi su ilmanifesto

(Di martedì 13 luglio 2021) Il 31 maggio scorso, la Cina ha annunciato che permetterà alle coppie di avere fino a tre figli. La notizia è arrivata solo poche settimane dopo la pubblicazione dei dati dell’ultimo censimento, secondo cui, nonostante la politica del figlio unico sia stata abolita nel 2016 in favore di un indirizzo che prevedeva due figli per coppia, nel 2020 si è registrato il più basso numero di nascite dagli anni ‘60. I, però, non sembrano aver reagito con l’entusiasmo sperato. … Continua L'articolo proviene da il manifesto.