Italia, l’Equipe: “Donnarumma, un maestro in Ligue 1” (Di martedì 13 luglio 2021) “Donnarumma, un maestro in Ligue 1”. l’Equipe ha omaggiato così lo splendido Europeo di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan pronto a sbarcare in Francia per iniziare la sua nuova avventura con il Paris Saint-Germain. L’azzurro è stato il protagonista di semifinale e finale, entrambe terminate ai rigori e decise alle sue grandi parate, ed è stato eletto miglior giocatore del torneo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 13 luglio 2021) “, unin1”.ha omaggiato così lo splendido Europeo di Gianluigi, ex portiere del Milan pronto a sbarcare in Francia per iniziare la sua nuova avventura con il Paris Saint-Germain. L’azzurro è stato il protagonista di semifinale e finale, entrambe terminate ai rigori e decise alle sue grandi parate, ed è stato eletto miglior giocatore del torneo. SportFace.

Advertising

sportface2016 : #EURO2020 #Italia, l'#Equipe: '#Donnarumma, un maestro in #Ligue1 ' - Banjintino : RT @dreaminhogvarts: L'Equipe per celebrare la nostra vittoria ha usato una parola: INVINCIBILI. Mai battuti, mai piegati. Abbiamo vinto da… - addictvedjuve2 : RT @dreaminhogvarts: L'Equipe per celebrare la nostra vittoria ha usato una parola: INVINCIBILI. Mai battuti, mai piegati. Abbiamo vinto da… - _benniricc : RT @dreaminhogvarts: L'Equipe per celebrare la nostra vittoria ha usato una parola: INVINCIBILI. Mai battuti, mai piegati. Abbiamo vinto da… - littlemixftlodo : RT @dreaminhogvarts: L'Equipe per celebrare la nostra vittoria ha usato una parola: INVINCIBILI. Mai battuti, mai piegati. Abbiamo vinto da… -