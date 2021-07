Grayscale Digital Large Cap Fund diventa un Sec reporting company

(Di martedì 13 luglio 2021) Il fondo diversificato diè il terzo are una entità registrata dalla SEC, dopo i fondi Bitcoin ed Ethereum Trust Il gestore di patrimoniInvestments, ieri ha annunciato che il suoCapta unpresso la Securities and Exchange Commission (SEC). L’asset manager ha presentato il modulo 10 alla SEC a maggio di quest’anno e ora la dichiarazione di registrazione èta effettiva così che le azioni del fondo sono state ...

... dopo Bitcoin e Ethereum 7 Visualizzazioni totali Notizie In un recente sviluppo,Investments ha annunciato un adeguamento al suoLarge Cap Fund (OTCQX: GDLC), così da ...Il 21 giugno,Currency Group (DCG) ha rivelato di aver autorizzato l'acquisto di azioni delEthereum Classic Trust (OTCQX: ETCG) per un totale di 50 milioni di dollari.è ...E intanto Grayscale vorrebbe trasformare il suo fondo su Bitcoin…. In un ETF – aggiungendosi così a gruppi come VanEck che hanno già fatto richiesta a SEC per l’approvazione di un prodotto finanziario ...Secondo quanto rivelato ieri, 7 luglio 2021, il Senatore americano Pat Toomey ha investito circa un mese fa in Bitcoin e Ethereum grazie al Grayscale Trust. I politici e le persone di rilievo negli St ...