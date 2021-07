Ghost of Tsushima | l' espansione Iki Island durerà 15-20 ore per un presunto tester

(Di martedì 13 luglio 2021) Una delle migliori esclusive PlayStation,of, riceverà un impressionante Director's Cut per PS5 e PS4 il 20 agosto. Questa nuova edizione aggiungerà tantissime novità tecniche e le funzioni del Dualsense, oltre all'che ci catapulterà sull'isola di Iki. Nel bel mezzo della polemica che vede protagonista l'ed i vari prezzi a seconda della versione, sono trapelati nuovi dettagli. Un utente Reddit, QualityAssuranceTest, che afferma di essere unper il controllo della qualità dei videogiochi, ha fatto trapelare alcuni dettagli dell'. Per ...

Una delle migliori esclusive PlayStation, Ghost of Tsushima, riceverà un impressionante Director's Cut per PS5 e PS4 il 20 agosto. Questa nuova edizione aggiungerà tantissime novità tecniche e le funz ...
Iki Island, il nuovo contenuto aggiunto alla Ghost Of Tsushima Director's Cut, offrirà 15-20 ore di gameplay ai giocatori, stando a un tester.. Stando a un tester, Iki Island donerà 15-20 ore di ...