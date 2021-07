“Fenomeni estremi”. Grandinate eccezionali, nubifragi e trombe d’aria in arrivo (Di martedì 13 luglio 2021) Meteo, l’estate si prende una pausa. Un vortice ciclonico dalla Francia sta piombando sull’Italia con tutto il suo caricato di temporali e Grandinate. Il vortice sosterà sul Paese almeno per tutta la settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che sin dalle prime ore di martedì temporali forti colpiranno il Nordovest, soprattutto Piemonte e Val d’Aosta, ma nel corso del giorno il maltempo si estenderà al resto del Nord e pure su Toscana, Umbria e fino alle porte delle Marche. Assieme ai temporali ci saranno Grandinate, a volte eccezionali, e improvvisi forti colpi di vento e più raramente trombe ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 luglio 2021) Meteo, l’estate si prende una pausa. Un vortice ciclonico dalla Francia sta piombando sull’Italia con tutto il suo caricato di temporali e. Il vortice sosterà sul Paese almeno per tutta la settimana. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che sin dalle prime ore di martedì temporali forti colpiranno il Nordovest, soprattutto Piemonte e Val d’Aosta, ma nel corso del giorno il maltempo si estenderà al resto del Nord e pure su Toscana, Umbria e fino alle porte delle Marche. Assieme ai temporali ci saranno, a volte, e improvvisi forti colpi di vento e più raramente...

Advertising

MarinoGiovine : @DanieleDann1 @Emergenza24 Potrebbe creare fenomeni estremi in Italia, come forte grandine o alluvioni. - andrea251968 : RT @beabri: Vento forte e temporali in tutto il nord-ovest. La grandine ha distrutto autovetture, alberi, ha sfondato il tetto di un centro… - antoniopaolo7 : #RiscaldamentoGlobale??gli esperti, un incremento della temperatura media globale di due gradi: un effetto domino di… - TifosoAtipico : RT @MMmarco0: Milano, estate 2021. Per tutti quelli che 'il cambiamento climatico non esiste ed è un'invenzione mediatica'. Questi sono f… - bicidiario : RT @MMmarco0: Milano, estate 2021. Per tutti quelli che 'il cambiamento climatico non esiste ed è un'invenzione mediatica'. Questi sono f… -