Cyberbullismo, lezione al Don Bosco di Gragnano. Falco (Corecom Campania): Aiutare le famiglie nell'educazione digitale (Di martedì 13 luglio 2021) "Bisogna investire di più nell'educazione digitale non solo dei ragazzi ma anche delle loro famiglie. Se da un lato il 70% dei giovani ha avuto esperienze dirette o indirette con i fenomeni del bullismo e del Cyberbullismo, dall'altro solo una famiglia su due, come conferma l'Osservatorio del sociale warning, è in grado di dettare regole sull'utilizzo di internet e dei social. Un ragazzo su cinque non riceve alcun input mentre il 50% dichiara di non essersi mai confrontato con la famiglia su questi temi. Le raccomandazioni si limitano a non cliccare siti pornografici e a mantenere privati i profili social.

