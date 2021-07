Con Android 12 potrai giocare mentre stai ancora scaricando il videogame

Leggi su wired

(Di martedì 13 luglio 2021) (Foto: Google)Una delle novità più interessanti annunciate nella serata di ieri da Google in merito alla parte gaming di12 sta nella possibilità di iniziare aa un titolo quandolo si sta. Un’opportunità niente male soprattutto per videogiochi molto pesanti, per un test con un’attesa minima. Oltre a questa funzione molto pratica, il sistema operativo mobile di nuova generazione potrà contare su una dashboard rinnovata per un accesso più rapido e semplice a una serie di utilità come per esempio la cattura di schermate e la registrazione video durante il gioco per esempio dedicata a ...