Carramba che Sorpresa torna in onda al martedì | omaggio con doppio fine in casa Rai?

Advertising

RaiUno : CAMBIO DI PROGRAMMAZIONE #Rai1 In ricordo di #RaffaellaCarrà, la programmazione di oggi #5luglio sarà la seguente:… - carmelitadurso : Quanto ho imparato con Carramba che sorpresa… Le dursinterviste sono solo piccola umile costola di Carramba che sorpresa ?? - Tg3web : È morta Raffaella Carrà, ultima grande soubrette conosciuta in tutto il mondo. Si è spenta dopo una breve malattia… - zazoomblog : Raffaella Carrà accompagnerà la nostra estate 2021 con “Carramba che sorpresa” - #Raffaella #Carrà #accompagnerà - marco_m_ : RT @MarioManca: #carrambachesorpresa: le repliche tornano su Raiuno dal 13 luglio -

Ultime Notizie dalla rete : Carramba che

... il giorno della sua scomparsa , ha portato Raiuno a investire sull'esperimento e a riproporre gli appuntamenti più belli disorpresa , uno dei programmi più riusciti e famosi di ...L'omaggio a Raffaella Carrà e il ritorno di 'sorpresa' Uno in particolare sarà per sempre legato alla figura di Raffaella ovvero 'sorpresa '. Sorprese, incontri inaspettati,...Sarà Rai1 a celebrare la grande Raffaella Carrà proponendo al pubblico uno dei suoi show più famosi: “Carramba che sorpresa”. Raffaella se n’è andata senza clamore lasciando un ricordo indelebile nell ...Carramba che sorpresa con Raffaella Carrà va in onda stasera in tv martedì 13 luglio 2021 in onda in prima serata su Rai 1. Ecco di seguito ospiti e anticipazioni della puntata. SCOPRI COSA C’È IN TV ...