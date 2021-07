BE, nuove aperture in Lussemburgo e Repubblica Ceca (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – BE Shaping the Future (BE) si è aggiudicata un nuovo incarico pluriennale con una importante Istituzione Finanziaria Tedesca avente unruolo “sistemico” nel mercato dei servizi finanziari in Germania ed in Europa. Il contratto – spiega una nota – prevede la fornitura da parte di BE di servizi professionali di consulenza organizzativa ed IT per un valore complessivo minimo di 8 milioni di euro in tre anni. L’obiettivo del progetto è la gestione in esercizio di alcuni dei sistemi a maggiore criticità nonché il supporto ad una rapida transizione verso processi e tecnologie IT all’avanguardia. L’accordo richiede che i servizi siano erogati nel territorio del ... Leggi su quifinanza (Di martedì 13 luglio 2021) (Teleborsa) – BE Shaping the Future (BE) si è aggiudicata un nuovo incarico pluriennale con una importante Istituzione Finanziaria Tedesca avente unruolo “sistemico” nel mercato dei servizi finanziari in Germania ed in Europa. Il contratto – spiega una nota – prevede la fornitura da parte di BE di servizi professionali di consulenza organizzativa ed IT per un valore complessivo minimo di 8 milioni di euro in tre anni. L’obiettivo del progetto è la gestione in esercizio di alcuni dei sistemi a maggiore criticità nonché il supporto ad una rapida transizione verso processi e tecnologie IT all’avanguardia. L’accordo richiede che i servizi siano erogati nel territorio del ...

Advertising

Jammasrl : #AttualitàSX #Politica Sicilia. Gioco d’azzardo, eliminato il distanziometro per sale giochi e scommesse già autori… - TinCol60 : @cris_cersei @ernluccar Le aperture in UK hanno sparigliato le carte con il CV19-Delta. Adesso OMS, UE/virologi var… - JxCequea : RT @vogue_italia: Armani sbarca a Porto Cervo ???? - vogue_italia : Armani sbarca a Porto Cervo ???? - FraGulloReal : @f_ronchetti Ho letto che va bene anche un rapido fatto in farmacia, giusto? Comunque io chiedevo se fissero state… -

Ultime Notizie dalla rete : nuove aperture BE, nuove aperture in Lussemburgo e Repubblica Ceca Per il Gruppo BE si apre, dunque, l'opportunità di espandere le proprie attività " attraverso la creazione di due nuove società controllate " in due nuovi mercati ad alto potenziale, anche facendo ...

Capone (UGL): "Necessario favorire il turnover generazionale per rilanciare l'occupazione" ... ribadiamo l'urgenza di rivedere gli attuali centri per l'impiego e potenziare il Fondo nuove ...utili Ritirato dal mercato un lotto di burro di una nota marca Assunzioni Dispensa Emilia per aperture ...

BE, nuove aperture in Lussemburgo e Repubblica Ceca Teleborsa BE, nuove aperture in Lussemburgo e Repubblica Ceca (Teleborsa) – BE Shaping the Future (BE) si è aggiudicata un nuovo incarico pluriennale con una importante Istituzione Finanziaria Tedesca avente un ruolo “sistemico” nel mercato dei servizi ...

Karima DueG pubblica il primo progetto musicale in italiano. Il singolo di apertura è Alzati Karima 2G diventa Karima DueG e pubblica il suo primo progetto musicale in italiano. Dal 14 luglio 2021 sarà possibile ascoltare la prima traccia del nuovo album, Alzati, su tutte le piattaforme e sar ...

Per il Gruppo BE si apre, dunque, l'opportunità di espandere le proprie attività " attraverso la creazione di duesocietà controllate " in due nuovi mercati ad alto potenziale, anche facendo ...... ribadiamo l'urgenza di rivedere gli attuali centri per l'impiego e potenziare il Fondo...utili Ritirato dal mercato un lotto di burro di una nota marca Assunzioni Dispensa Emilia per...(Teleborsa) – BE Shaping the Future (BE) si è aggiudicata un nuovo incarico pluriennale con una importante Istituzione Finanziaria Tedesca avente un ruolo “sistemico” nel mercato dei servizi ...Karima 2G diventa Karima DueG e pubblica il suo primo progetto musicale in italiano. Dal 14 luglio 2021 sarà possibile ascoltare la prima traccia del nuovo album, Alzati, su tutte le piattaforme e sar ...