Barrow positivo al Covid: è in isolamento domiciliare, non parte per Pinzolo

A un giorno dal ritiro in Trentino (la squadra partirà domani per Pinzolo, fino al 24 luglio, con due amichevoli in programma), ecco la cosiddetta tegola: Musa Barrow, di ritorno dal Gambia, ieri a ...

