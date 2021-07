Agguato a San Severo: operato il bambino di sei anni, è in coma farmacologico Ucciso lo zio ieri notte in strada durante i festeggiamenti per la vittoria dell'Italia (Di martedì 13 luglio 2021) Di seguito il bollettino medico diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia: È stato operato nel tardo pomeriggio di ieri il piccolo di 6 anni ferito in un Agguato a San Severo durante i festeggiamenti per la vittoria dell’Italia agli Europei di calcio. Si è trattato di un intervento chirurgico a livello della colonna vertebrale, deciso dopo aver attentamente valutato le condizioni emodinamiche e respiratorie del bambino giudicate stabili, tali da consentire ai neurochirurghi l’esecuzione ... Leggi su noinotizie (Di martedì 13 luglio 2021) Di seguito il bollettino medico diffuso dal policlinico Riuniti di Foggia: È statonel tardo pomeriggio diil piccolo di 6ferito in una Sanper laagli Europei di calcio. Si è trattato di un intervento chirurgico a livelloa colonna vertebrale, deciso dopo aver attentamente valutato le condizioni emodinamiche e respiratorie delgiudicate stabili, tali da consentire ai neurochirurghi l’esecuzione ...

