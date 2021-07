“Vi dobbiamo lasciare” Estate in Diretta | Roberta Capua e Gianluca Semprini interrompono la diretta

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 12 luglio 2021) Una puntata diversa dal solito quella di “in” andata in onda nella giornata di lunedì 12 luglio. Ma le eccezioni in questo periodo non mancano. Già ieri, domenica 11 luglio, il programma condotto daè stato trasmesso in una giornata non usuale. Tutto per gli Europei di calcio che la nostra nazionale ha vinto. I due conduttori hanno documentato le ore precedenti alla finalissima di Wembley. L’appuntamento, intitolato ‘La grande attesa’ è stato un susseguirsi di emozioni, colori, tifo e passione. Il tricolore ha invaso le ...