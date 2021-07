Udinese, doppie sedute di allenamento in sede: friulani pronti a recarsi a Sankt Veit (Di lunedì 12 luglio 2021) L’Udinese ha iniziato ufficialmente la preparazione in vista della Serie A 2021/2021. Agli ordini di Luca Gotti, i calciatori tesserati dal club friulano hanno svolto la prima doppia sessione di allenamento in sede, dopo aver effettuati i consueti test atletici e i controlli anti-Coronavirus. Assenti Nahuel Molina e Rodrigo De Paul, il primo giustificato per gli impegni in Copa America, il secondo a un passo dall’Atletico Madrid. Gotti ha previso allenamenti con il pallone, dunque non solo inerenti alla pura atletica e alla preparazione fisica; dopo la breve parentesi a Udine, i friulani si trasferiranno in Austria, nel ... Leggi su sportface (Di lunedì 12 luglio 2021) L’ha iniziato ufficialmente la preparazione in vista della Serie A 2021/2021. Agli ordini di Luca Gotti, i calciatori tesserati dal club friulano hanno svolto la prima doppia sessione diin, dopo aver effettuati i consueti test atletici e i controlli anti-Coronavirus. Assenti Nahuel Molina e Rodrigo De Paul, il primo giustificato per gli impegni in Copa America, il secondo a un passo dall’Atletico Madrid. Gotti ha previso allenamenti con il pallone, dunque non solo inerenti alla pura atletica e alla preparazione fisica; dopo la breve parentesi a Udine, isi trasferiranno in Austria, nel ...

Udinese, si parte: via al ritiro in sede

