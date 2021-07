Traffico Roma del 12-07-2021 ore 10 | 00

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 12 luglio 2021) Luceverdebuona giornata e ben trovati a questo appuntamento da Simone Cerchiara sul Lungotevere e finalmente all’altezza di Castel Sant’Angelo in direzione Flaminio rallentato ilsulla via Tiburtina in Piazzale delle Province nelle vicinanze sul viale Regina Elena si procede a rilento verso Corso Trieste sulla Ardeatinae un incidente tra via di Grotta Perfetta e via Sartorio sul Raccordo Anulare I maggiori disagi li abbiamo ancora nel tratto di carreggiata interna Casilina Appia si tratta di incolonnamenti trasporto pubblico con possibili disagi per chi si sposta con la busta diTPL in corso ...