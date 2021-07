Torrenova, incendio questa mattina in una discarica: intervento dei VdF (Di lunedì 12 luglio 2021) Torrenova – Da questa mattina alle 5, i Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello sono impegnati in un grosso incendio scoppiato in una discarica, nella frazione di Piano Stinco del comune di Torrenova. I Vigili del fuoco son ointervenuti con Aps (autopompa serbatoio) e Pick-up con modulo antincendio, mentre dalla sede centrale è stata inviata una ABP (autobotte pompa) per un maggiore carico idrico. L’incendio sembra adesso sotto controllo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 12 luglio 2021)– Daalle 5, i Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata di Militello sono impegnati in un grossoscoppiato in una, nella frazione di Piano Stinco del comune di. I Vigili del fuoco son ointervenuti con Aps (autopompa serbatoio) e Pick-up con modulo ant, mentre dalla sede centrale è stata inviata una ABP (autobotte pompa) per un maggiore carico idrico. L’sembra adesso sotto controllo. L'articolo L'Opinionista.

