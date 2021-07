The Witcher 3 | ' Yennefer Kunoichi' è la nuova splendida action figure presentata da CD Projekt RED

(Di lunedì 12 luglio 2021) Ladi Vengerberg di The3 è stata reimmaginata come unnella nuovissima statuetta di CDRED. Potete preordinarla presso il negozio dello studio per 320 euro (più 26 euro circa di spese di spedizione) e sarà disponibile a dicembre. La figura è di circa 43 cm, realizzata in polystone e dipinta a mano. Si chiamala. In questa interpretazione, è in cima a un tetto in stile giapponese feudale con uno striscione con il simbolo dele un gatto bianco e arancione. "Pochi possono padroneggiare le arti oscure del ninjutsu", ...

Sono giorni particolarmente accessi per i fan di, letteralmente sepolti da una valanga di novità di vari genere. Che sia la serie Netflix o gli ultimi aggiornamenti sul terzo capitolo della saga di videogiochi di CD Projekt RED , Geralt ...