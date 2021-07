The Witcher 2: arriva la data ufficiale dell’arrivo su Netflix e il trailer. Le immagini (Di lunedì 12 luglio 2021) Non sentivamo parlare della serie The Witcher dalla fine della Geeked Week. Pochi giorni fa però la piattaforma di Netflix ha annunciato a sorpresa la data di arrivo della seconda stagione a margine dell’evento speciale del WitcherCon. Quello che sappiamo sull’atteso secondo capitolo della serie tv evento con Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia e quando arriverà a fare compagnia agli abbonati della piattaforma. Netflix annuncia The Witcher 2 I fan italiani e non solo della serie di The Witcher non avevano notizie dei loro beniamini da quando si è ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 12 luglio 2021) Non sentivamo parlare della serie Thedalla fine della Geeked Week. Pochi giorni fa però la piattaforma diha annunciato a sorpresa ladi arrivo della seconda stagione a margine dell’evento speciale delCon. Quello che sappiamo sull’atteso secondo capitolo della serie tv evento con Henry Cavill nel ruolo del protagonista Geralt di Rivia e quando arriverà a fare compagnia agli abbonati della piattaforma.annuncia The2 I fan italiani e non solo della serie di Thenon avevano notizie dei loro beniamini da quando si è ...

Advertising

Techanalyst12 : RT @Multiplayerit: The Witcher serie Netflix: Ranuncolo avrà più spazio e cambierà look nella Stagione 2? - Techanalyst12 : RT @spaziogames: Sarà un passo avanti! #TheWitcher #Netflix - moviestruckers : #TheWitcher: la seconda stagione dal 17 dicembre, ecco il teaser trailer - spaziogames : Sarà un passo avanti! #TheWitcher #Netflix - shaedowhunter : Ho zero hype per la seconda stagione di The Witcher, uffa ?? -