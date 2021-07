Smart working: trattamento economico e fiscale (Di lunedì 12 luglio 2021) Il “lavoro agile” o Smart working è una particolare forma di svolgimento dell’attività resa in parte all’interno ed all’esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario o luogo di esecuzione della prestazione ed oltretutto sfruttando generalmente le strumentazioni tecnologiche, come pc o Smartphone. Prima del diffondersi dell’emergenza COVID-19, il ricorso al lavoro agile era obbligatoriamente preceduto da un accordo individuale tra azienda e dipendente, che regolamentasse il lavoro da remoto. L’esigenza di limitare i contatti tra le persone, resasi necessaria a seguito della pandemia, ha portato all’introduzione del ... Leggi su leggioggi (Di lunedì 12 luglio 2021) Il “lavoro agile” oè una particolare forma di svolgimento dell’attività resa in parte all’interno ed all’esterno dei locali aziendali, senza precisi vincoli di orario o luogo di esecuzione della prestazione ed oltretutto sfruttando generalmente le strumentazioni tecnologiche, come pc ophone. Prima del diffondersi dell’emergenza COVID-19, il ricorso al lavoro agile era obbligatoriamente preceduto da un accordo individuale tra azienda e dipendente, che regolamentasse il lavoro da remoto. L’esigenza di limitare i contatti tra le persone, resasi necessaria a seguito della pandemia, ha portato all’introduzione del ...

