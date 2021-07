Scooter falciato da un' auto durante i festeggiamenti | un ragazzo e una ragazza minorenni all' ospedale

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scooter falciato

corriereadriatico.it

ANCONA - Grave incidente nel pieno dei festeggiamenti in via Marconi nei pressi del semaforo, dove una vettura attorno all'una di notte ha centrato in pieno unoguidato da un 17 enne. A finire in terra anche il passeggero. una ragazza anche lei minorenne . Sotto shock la conducente della vettura Sul posto è intervenuta l'automedica del 118, un mezzo ...I monopattini elettrici devono essere equiparati a degli, e come tali devono avere una targa, un'assicurazione, e l'obbligo di casco per chi li conduce. Così non si può proseguire, è una ...ANCONA - Grave incidente nel pieno dei festeggiamenti in via Marconi nei pressi del semaforo, dove una vettura attorno all’una di notte ha centrato in pieno uno scooter guidato da un ...I vigili urbani sono sulle tracce del conducente del fuoristrada nero che due notti fa ha falciato Andrea Soldani, commerciante di 28 anni di Torrevecchia, e un suo amico, ora grave in ospedale ...