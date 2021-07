SBK: la Ducati Panigale è in crisi. Colpa delle gomme? (Di lunedì 12 luglio 2021) Il mondiale Superbike si rilassa un po’ prima del round di Assen, ma in quel di Bologna le acque sono agitate. La Ducati Panigale V4 sta diventando il caso della SBK, con una crisi di risultati inattesa. Il trionfo di Michael Ruben Rinaldi a Misano (in parte “rovinato” da Toprak Razatlioglu sono solo un palliativo di un’annata che rischia di diventare tragica. Classifica alla mano, Rinaldi paga 64 punti di svantaggio da Toprak, mentre Scott Redding ha un gap di 66 lunghezze. Cerchiamo di capire cosa non funziona su quella moto. SBK: cosa non va sulla Ducati Panigale? Continuiamo a dare qualche ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) Il mondiale Superbike si rilassa un po’ prima del round di Assen, ma in quel di Bologna le acque sono agitate. LaV4 sta diventando il caso della SBK, con unadi risultati inattesa. Il trionfo di Michael Ruben Rinaldi a Misano (in parte “rovinato” da Toprak Razatlioglu sono solo un palliativo di un’annata che rischia di diventare tragica. Classifica alla mano, Rinaldi paga 64 punti di svantaggio da Toprak, mentre Scott Redding ha un gap di 66 lunghezze. Cerchiamo di capire cosa non funziona su quella moto. SBK: cosa non va sulla? Continuiamo a dare qualche ...

