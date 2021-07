Recovery | Giorgetti | ' tradurre in realtà Pnrr o resta libro sogni e sarebbe peccato mortale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 12 luglio 2021) Milano, 12 lug. (Adnkronos) - "Dobbiamo cercare che quel piano - scritto così bene e con tante risorse - si traduca in, altrimenti rimane undeie questoveramente un". Lo afferma il ministro dello Sviluppo economico Giancarloospite a Mind a Milano facendo riferimento alle opportunità del. "Un governo illuminato se vuole fare davvero politica industriale deve trovare le soluzioni per attutire le conseguenze di carattere sociale nei settori che sono a grande rischio, ma per decisione pubblica, e ...