Ratchet & Clank | Rift Apart torna in prima posizione nella classifica vendite UK – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

Ratchet & Clank: Rift Apart torna in prima posizione nella classifica vendite UK – Notizia – PS5

La nuova classifica settimanale delle vendite retail nel Regno Unito vede Ratchet & Clank: Rift Apart tornare in prima posizione, grazie al restock di PS5. Ratchet & Clank: Rift Apart torna ad essere il gioco più venduto nel Regno Unito, riprendendosi dunque la prima posizione della classifica di vendita per quanto riguarda tale mercato, sempre esclusivamente per...

