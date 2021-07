Ranking Atp | Djokovic sul trono | Berrettini all' 8° posto e 3° nella Race

Advertising

STnews365 : Ranking ATP: Novak Djokovic sempre in vetta, Berrettini sale al n.8 del mondo Il serbo si conferma leader del ranki… - OA_Sport : #TENNIS #Wimbledon Novak #Djokovic è sempre il padrone nel ranking #ATP, Matteo Berrettini sale al n.8 del mondo - TramoMario : RT @TennisWorldit: Ranking Atp/Wta 12/07/2021 Djokovic sempre più leader, Berrettini scavalca Federer - TennisWorldit : Ranking Atp/Wta 12/07/2021 Djokovic sempre più leader, Berrettini scavalca Federer - Tomas1374 : Non capisco chi si deprima, storca il naso o critichi la prestazione di #Berrettini Stiamo parlando di qualcosa ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Ranking Atp

Dopo il sesto successo a Wimbledon da parte del serbo Djokovic , che nell'ultimo atto ha sconfitto l'azzurro Berrettini in quattro set, come ogni lunedì è uscito il nuovoche vede il tennista romano issarsi all'ottavo posto (+1090 punti), superando lo svizzero Federer che scende al nono, perdendo 600 punti vista la finale ottenuta sull'erba londinese nel ...Da segnalare il balzo di 29 posizioni compiuto dal 19enne Flavio Cobolli , questa settimana numero 340, nuovo bestper il romano. CLASSIFICA- ITALIANI TOP 15 8 Berrettini, Matteo (...Il torneo di Wimbledon ha un po' rimescolato le carte del ranking WTA. Lo Slam sull'erba di Church Road al femminile ha dato un ulteriore slancio all'australiana Ashleigh Barty che mai aveva vinto il ...Il serbo si conferma leader del ranking ATP con il suo sesto centro in carriera nei Championships dando seguito alla striscia vincente negli Slam giunta a quota 3 nel 2021 a 20 nel computo totale.