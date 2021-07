Olio essenziale: cos’è, a cosa serve e come si usa (Di lunedì 12 luglio 2021) cos’è L’Olio essenziale è una miscela di molecole volatili molto complessa, prodotta da diverse specie vegetali. Le piante sintetizzano moltissime sostanze che vengono distinte tra metaboliti primari e metaboliti secondari. Tra i metaboliti secondari troviamo una gran varietà di molecole, tra cui anche gli oli essenziali. Dal punto di vista chimico, si tratta di miscele di idrocarburi mono e sesquiterpenici e di molecole da essi derivate, come esteri, alcoli, chetoni, aldeidi eccetera. La composizione di un Olio essenziale è molto variabile e dipende dalla specie botanica, dalle condizioni ... Leggi su dilei (Di lunedì 12 luglio 2021)L’è una miscela di molecole volatili molto complessa, prodotta da diverse specie vegetali. Le piante sintetizzano moltissime sostanze che vengono distinte tra metaboliti primari e metaboliti secondari. Tra i metaboliti secondari troviamo una gran varietà di molecole, tra cui anche gli oli essenziali. Dal punto di vista chimico, si tratta di miscele di idrocarburi mono e sesquiterpenici e di molecole da essi derivate,esteri, alcoli, chetoni, aldeidi eccetera. La composizione di unè molto variabile e dipende dalla specie botanica, dalle condizioni ...

Advertising

SusySo3 : @Smartitina Diffusore con olio essenziale di geranio o basilico. Pare funzioni. - AlanChiReal : @andreants2 Un olio essenziale, puro alla lavanda con crema neutra o altro per applicarlo fa miracoli, io in un giorno non scottavo più - wireditalia : Sembra un orologio, ma Wandian è in realtà una fascia da indossare al polso o alla caviglia che, grazie all'olio es… - lavandagastryca : @mypinkmojito C'era questa a carponi sul letto che urlava da 36 ore e chiede al marito La boccetta di olio essenzia… - giocarmon : Da' un'occhiata a 'Lagunamoon Olio Essenziale, Top 6 Set di Olio Essenziale Aromaterapia di Lavanda, Eucalipto, Tea… -