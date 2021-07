Matteo Berrettini, la madre prende delle gocce e poi le passa all’altro figlio in tribuna a Wimbledon: ecco di cosa si tratta (Di lunedì 12 luglio 2021) Stanno facendo il giro del mondo le immagini di Claudia Bigo, madre di Matteo Berrettini che, dagli spalti di Wimbledon ieri 11 luglio ha assunto alcune misteriose gocce che poi ha passato anche all’altro figlio, Jacopo. Le immagini, prontamente riprese dalle telecamere, stanno facendo il giro del web. Stando a quanto riportato da Fanpage si tratta dei Fiori di Bach, un mix di fiori selvatici e talvolta alcool utilizzato per calmare l’ansia (anche se numerosi studi scientifici hanno evidenziato come il loro effetto sia sostanzialmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) Stanno facendo il giro del mondo le immagini di Claudia Bigo,diche, dagli spalti diieri 11 luglio ha assunto alcune misterioseche poi hato anche, Jacopo. Le immagini, prontamente riprese dalle telecamere, stanno facendo il giro del web. Stando a quanto riportato da Fanpage sidei Fiori di Bach, un mix di fiori selvatici e talvolta alcool utilizzato per calmare l’ansia (anche se numerosi studi scientifici hanno evidenziato come il loro effetto sia sostanzialmente ...

