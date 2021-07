“Mancini mi ha chiamato alle 3”. La telefonata più bella nel cuore della notte per l’attore. Ma “non mi ha fatto più dormire” (Di lunedì 12 luglio 2021) Tutto è iniziato con la partita inaugurale di Euro 2020: Italia – Turchia. Gli azzurri giocano bene e vincono 3-0. Dopo la rete del raddoppio segnata da Ciro Immobile, l’attaccante corre verso la telecamera e dice “Porca puttena!”, l’espressione diventata celebre proprio grazie a Lino Banfi. È stato lo stesso attore pugliese a raccontare la genesi di questa esultanza, che ha ripetuto anche Lorenzo Insigne in occasione del terzo gol di quella partita. “Prima della partita con la Turchia ho sentito il capitano Giorgio Chiellini e gli ho inviato un video da far vedere ai raghezzi – disse Lino Banfi in un’intervista a Vanity Fair -. In quei pochi secondi gli avevo anche ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 12 luglio 2021) Tutto è iniziato con la partita inaugurale di Euro 2020: Italia – Turchia. Gli azzurri giocano bene e vincono 3-0. Dopo la rete del raddoppio segnata da Ciro Immobile, l’attaccante corre verso la telecamera e dice “Porca puttena!”, l’espressione diventata celebre proprio grazie a Lino Banfi. È stato lo stesso attore pugliese a raccontare la genesi di questa esultanza, che ha ripetuto anche Lorenzo Insigne in occasione del terzo gol di quella partita. “Primapartita con la Turchia ho sentito il capitano Giorgio Chiellini e gli ho inviato un video da far vedere ai raghezzi – disse Lino Banfi in un’intervista a Vanity Fair -. In quei pochi secondi gli avevo anche ...

Advertising

Corriere : Lino Banfi: «Mancini mi ha chiamato per dirmi grazie» - MichielinMose : RT @Cinguetterai: Il CT Mancini ha chiamato Lino Banfi alle 03:00 di notte per ringraziarlo. Lino: 'Una cosa che mi ha riempito di gioia, m… - littlemixftlodo : RT @darthIoki: STO PIANGENDO MANCINI HA CHIAMATO LINO BANFI ALLE TRE DI NOTTE PER RINGRAZIARLO E LINO BANFI HA DETTO CHE NON LO HANNO FATTO… - Maria95394199 : RT @SuperGuidaTV: Lino Banfi: “Mancini mi ha chiamato alle 3 di notte e mi ha detto grazie anche a te Lino, ti vogliamo tutti bene. Una cos… - ladymovn : RT @darthIoki: STO PIANGENDO MANCINI HA CHIAMATO LINO BANFI ALLE TRE DI NOTTE PER RINGRAZIARLO E LINO BANFI HA DETTO CHE NON LO HANNO FATTO… -