Luisa Ranieri e Luca Zingaretti, la storia d’amore tra i due attori (Di lunedì 12 luglio 2021) Luisa Ranieri, che stasera vedremo protagonista nella serie tv “La Vita Promessa” a partire dalle 21:30 su Raiuno, è sposata con Luca Zingaretti. Dalla loro unione sono arrivate Emma e Bianca nel 2011 e nel 2015 I due attori si sono incontrati sul set della serie tv “Cefalonia” nel 2005, una storia solida, che dopo sette anni ha portato la star di Montalbano e l’interprete di Lolita Lobosco all’altare nel suggestivo scenario del Castello di Donnafugata a Ragusa il 23 giugno 2012 con rito civile. Poco meno di un anno prima, il 9 luglio 2011 veniva alla luce la primogenita della coppia, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 12 luglio 2021), che stasera vedremo protagonista nella serie tv “La Vita Promessa” a partire dalle 21:30 su Raiuno, è sposata con. Dalla loro unione sono arrivate Emma e Bianca nel 2011 e nel 2015 I duesi sono incontrati sul set della serie tv “Cefalonia” nel 2005, unasolida, che dopo sette anni ha portato la star di Montalbano e l’interprete di Lolita Lobosco all’altare nel suggestivo scenario del Castello di Donnafugata a Ragusa il 23 giugno 2012 con rito civile. Poco meno di un anno prima, il 9 luglio 2011 veniva alla luce la primogenita della coppia, ...

