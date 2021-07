L'estate frena: in arrivo forti temporali, grandine e calo termico (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo il weekend all'insegna del bel tempo prevalente, la settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un importante cambiamento. un vortice ciclonico di origine polare verrà spinto verso l'Italia ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 12 luglio 2021) Dopo il weekend all'insegna del bel tempo prevalente, la settimana appena iniziata sarà caratterizzata da un importante cambiamento. un vortice ciclonico di origine polare verrà spinto verso l'Italia ...

Advertising

robertocurto64 : @quinonsischerza @stebellentani Poi c'è la Champions, il campionato e la coppa Italia. È l'estate che le frena - mattinodinapoli : La variante Delta frena le discoteche, il governo non ha ancora deciso quando dare il via libera ai balli d'estate - Gazzettino : La variante Delta frena le discoteche, il governo non ha ancora deciso quando dare il via libera ai balli d'estate - ninoBertolino : RT @ilmessaggeroit: La variante Delta frena le discoteche, il governo non ha ancora deciso quando dare il via libera ai balli d'estate http… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: La variante Delta frena le discoteche, il governo non ha ancora deciso quando dare il via libera ai balli d'estate http… -