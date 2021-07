Inps, nel rapporto annuale i dati sugli aiuti durante la pandemia. Tridico: “Il reddito di cittadinanza ha ridotto il rischio di tensioni” (Di lunedì 12 luglio 2021) “Gli strumenti di sostegno al reddito, il reddito di cittadinanza (fortunatamente introdotto prima della fase pandemica, e rafforzato nella sua copertura dall’introduzione temporanea del reddito di Emergenza), l’indennità di disoccupazione (Naspi) e la Cassa integrazione in deroga (introdotta in contemporanea con il decreto di chiusura dei settori produttivi non essenziali) hanno rappresentato una tutela contro il peggioramento delle condizioni di povertà e deprivazione nel periodo della crisi”. A dichiararlo è il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico nella relazione sul XX ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 luglio 2021) “Gli strumenti di sostegno al, ildi(fortunatamente introdotto prima della fase pandemica, e rafforzato nella sua copertura dall’introduzione temporanea deldi Emergenza), l’indennità di disoccupazione (Naspi) e la Cassa integrazione in deroga (introdotta in contemporanea con il decreto di chiusura dei settori produttivi non essenziali) hanno rappresentato una tutela contro il peggioramento delle condizioni di povertà e deprivazione nel periodo della crisi”. A dichiararlo è il presidente dell’, Pasqualenella relazione sul XX ...

Advertising

Montecitorio : #XXRapportoAnnualeINPS, Presidente @INPS_it @PTridico: 'per il crollo di contratti stagionali e a tempo determinato… - fisco24_info : Tridico (Inps): 'Da cda 2 piani strategici per transizione al digitale': “Il tema della riorganizzazione interna de… - anna30048679 : @AndreaOrlandosp @INPS_it @Montecitorio Licenziamenti, riassunzione con contratti nuovi, privi di tutele, sfruttati… - TrendOnline : Andare in pensione a 62 anni anche nel 2022. Quello che fino a qualche giorno fa poteva sembrare un sogno irrealizz… - piermolinengo : Andare in pensione a 62 anni anche nel 2022. Quello che fino a qualche giorno fa poteva sembrare un sogno irrealizz… -