Immissioni in ruolo docenti, novità 2021/22: aumentano percentuali concorso 2016 e 2018, si scorre anche GPS, eliminata Call veloce (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Ministero, con la pubblicazione delle istruzioni operative finalizzate alle Immissioni in ruolo per l'a.s. 2021/22 fornirà tutte le indicazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di assunzione. Le predette istruzioni, tra le altre cose, ricordano quali sono le novità introdotte dalle recenti disposizioni normative, come correttamente anticipato in diversi articoli dalla nostra redazione, L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 12 luglio 2021) Il Ministero, con la pubblicazione delle istruzioni operative finalizzate alleinper l'a.s./22 fornirà tutte le indicazioni necessarie ai fini del corretto svolgimento delle operazioni di assunzione. Le predette istruzioni, tra le altre cose, ricordano quali sono leintrodotte dalle recenti disposizioni normative, come correttamente anticipato in diversi articoli dalla nostra redazione, L'articolo .

