Il coach di Berrettini |  «Non è solo una questione di talento naturale | servono sacrificio e etica» 

La Gazzetta dello Sport intervista Vincenzo Santopadre, coach di Matteo Berrettini, secondo, ieri, alla finale di Wimbledon. «Matteo è uscito a testa altissima dalla finale dopo un torneo grandissimo, tenendo presente che Djokovic era alla 30 a finale di uno Slam e che può considerare l'erba di Wimbledon come quella del giardino di casa. E per arrivare a questi livelli, Nole stesso sottolinea che ci ha messo anni passando anche per sconfitte brucianti. Matteo è una sicurezza, perché da anni è protagonista di una crescita costante, passo dopo passo. Va gestito nel modo migliore, pure fisicamente. Adesso lo attende l'Olimpiade di Tokyo, mentre non abbiamo ...

