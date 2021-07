Il 15 luglio comincia il futuro: in diretta da Silverstone le nuove macchine 2022 (Di lunedì 12 luglio 2021) Segnatevi questa data, giovedì 15 luglio 2021: sarà la prima volta in cui vedremo dal vivo un prototipo per la F1 del 2022, la prima volta in cui capiremo meglio come saranno fatte le nuove monoposto ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 12 luglio 2021) Segnatevi questa data, giovedì 152021: sarà la prima volta in cui vedremo dal vivo un prototipo per la F1 del, la prima volta in cui capiremo meglio come saranno fatte lemonoposto ...

Advertising

SkySport : Raffaella Carrà, prima di Italia-Spagna a Wembley risuonerà 'a far l’amore comincia tu' ? ???? ITALIA VS SPAGNA ???? ??… - AndreaMarcucci : Anche un viaggio impegnativo come il #ddlzan, comincia con un passo. Bene la calendarizzazione il 13 luglio, auspic… - Foodef11 : Il 15 luglio comincia il futuro: in diretta da Silverstone le nuove macchine 2022 - nocchi_rita : RT @AndreaMarcucci: Anche un viaggio impegnativo come il #ddlzan, comincia con un passo. Bene la calendarizzazione il 13 luglio, auspicio è… - UispNazionale : RT @UispVela: Domenica 11 luglio si è svolta la consegna Premi del Trofeo Estivo VLV - Vela Libera Verbano....2020! Ci è voluto un anno per… -