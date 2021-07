F1: gli orari TV del GP di Silverstone (Di lunedì 12 luglio 2021) La F1 approda a Silverstone, e come da tradizione, v’indichiamo gli orari della TV. Questa edizione è da non perdere, in quanto farà il suo debutto la conclamata e attesa Sprint Race. La qualifica del Gran Premio sarà sotto forma di una gara breve, mezz’ora appena, con tanto di punti assegnati ai primi tre. Funzionerà o no? Lo scopriremo in questo fine settimana. Intanto, preparatevi a programmare il vostro device, con la programmazione televisiva firmata Sky e TV8. La pay tv mostrerà tutto in diretta, mentre la rete in chiaro si deve accontentare della differita. Qualifiche Sprint: punti bonus per i primi tre A che ora comincia la gara? Gli ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 12 luglio 2021) La F1 approda a, e come da tradizione, v’indichiamo glidella TV. Questa edizione è da non perdere, in quanto farà il suo debutto la conclamata e attesa Sprint Race. La qualifica del Gran Premio sarà sotto forma di una gara breve, mezz’ora appena, con tanto di punti assegnati ai primi tre. Funzionerà o no? Lo scopriremo in questo fine settimana. Intanto, preparatevi a programmare il vostro device, con la programmazione televisiva firmata Sky e TV8. La pay tv mostrerà tutto in diretta, mentre la rete in chiaro si deve accontentare della differita. Qualifiche Sprint: punti bonus per i primi tre A che ora comincia la gara? Gli ...

Advertising

ComunediTrieste : #AvvisoTS - Il Civico Orto Botanico di via Marchesetti 2, ha aggiornato gli orari di apertura al pubblico. Da oggi… - Agenzia_Ansa : In Islanda 'successo travolgente' per la settimana lavorativa di 4 giorni. Gli impiegati sono stati pagati lo stess… - _chemic4ls : @ronicarmonica io ho già iniziato a scrivermi i vari sport con gli orari giorno per giorno così so quando mi devo svegliare che clown - Assidai : Bere due litri di acqua al giorno, rispettare gli orari dei pasti, consumare frutta e verdura, ridurre il sale e us… - Foodef11 : GP Gran Bretagna: gli orari delle dirette tv e il programma con la qualifica sprint -