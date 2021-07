Crotone | ds Ursino | “Messias e Simy? C’era la Fiorentina su tutti e due”

(Di lunedì 12 luglio 2021) Giuseppe, ds del, ha risposto hai rumors che vedonoaccostati alla. “Siamo stati molto chiari con, a certe cifre il giocatore se ne andrà. In Italia sono rari giocatori con le sue qualità. Ha 29 anni, ma quando c’è il talento l’età conta poco e può ancora migliorare – ha affermatoa Radio Bruno riferendosi al brasiliano -. Stessa storia per, uno che segna 20 gol va osservato con attenzione. Qualche settimana falasue due, ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Crotone Ursino

NAPOLI - A Radio Kiss Kiss è intervenuto il diesse delBeppe: " Ounas ? Può giocarsela tranquillamente nel Napoli , a patto che si senta un calciatore importante. Secondo me è fortissimo e può giocare ad alti livelli, ma ribadisco che deve ...Ultime calcio - Beppe, direttore sportivo del, ha parlato di Adam Ounas ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:Giuseppe Ursino, ds del Crotone, ha risposto hai rumors che vedono Messias e Simy accostati alla Fiorentina. “Siamo stati molto chiari con tutti, a certe cifre il giocatore se ne andrà. In Italia sono ...Quarto giorno di ritiro per il Crotone di Modesto a Trepidò (Cotronei). Anche oggi gli squali sono stati impegnati in una doppia sessione di lavoro: dopo la seduta mattutina, incentrata sulla forza in ...