Covid, Sileri: 'la variante Delta presto sarà prevalente, ma non tornerà l'obbligo di mascherine' (Di lunedì 12 luglio 2021) Entro 10 giorni la variante Delta del coronavirus 'diventerà prevalente' in Italia, ma 'non c'è bisogno di ripristinare l'obbligo di mascherina all'aperto'. Ne è convinto il viceministro della Salute, ...

Adnkronos : La previsione di #Sileri: 'A ottobre #Covid tornerà e in ospedale andranno i non vaccinati'. - MediasetTgcom24 : Covid, Sileri: 'la variante Delta presto sarà prevalente, ma non tornerà l'obbligo di mascherine'… - gisellaruccia : @LongCovidItalia @fo1984 E cosa c'entra il long covid col vostro retweet? Sulla scarsa comunicazione relativa al lo… - ringoringhetto : COVID: VARIANTE DELTA, ITALIA di nuovo a RISCHIO LOCKDOWN e ZONE ROSSE? Il sottogretario SILERI ha fatto chiarezza… - Fahrenh02648912 : Nein, der Minister möchte nicht Alarm schlagen, nur informieren……COVID: VARIANTE DELTA, ITALIA di nuovo a RISCHIO L… -