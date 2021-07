Carla Cimolai è super | vince il Mancinelli

(Di lunedì 12 luglio 2021) Cinque gare e grande spettacolo alla Milano Jumping Cup. Successo per il veterano Govoni che conquista il Premio Med Store di PAOLO MANILI

Cinque gare e grande spettacolo alla Milano Jumping Cup. Successo per il veterano Govoni che conquista il Premio Med Store di PAOLO MANILIMilano, domenica 11 luglio 2021 " La prima firma nell'albo d'oro di un Gran Premio destinato a diventare uno dei grandi appuntamenti italiani e internazionali è la sua: quella di. L'amazzone friulana nel successo di questo pomeriggio ha riunito motivi di enorme suggestione: aver vinto un grande Gran Premio; aver ottenuto la vittoria più importante della sua ...Cinque gare e grande spettacolo alla Milano Jumping Cup. Successo per il veterano Govoni che conquista il Premio Med Store ...Lorenzo De Luca secondo nel Gran Premio del CSI2* di Knokke Gran Premi all’insegna delle amazzoni oggi nei due CSI in programma nel nostro paese. All’Equieffe Stars Tour di Gorla Minore, la gara pri ...