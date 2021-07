Calciomercato 2021 | tutte le trattative

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato 2021

Sky Sport

Roma, 12 luglio- Mentre tutta la città è ancora in festa per accogliere i Campioni d'Europa , a Roma la società giallorossa è a lavoro per pianificare le prossime mosse di questo: la priorità ...Salutato Euro 2020 con la magnifica impresa dell'Italia di Mancini, i riflettori ora sono tutti puntati sul. I primi club inizieranno a riunirsi nei prossimi giorni per preparare la nuova stagione, mentre gli allenatori sono a colloquio ormai da settimane con le varie proprietà per definire i ...Bakker ad un passo dal trasferimento al Bayer Leverkusen: il terzino olandese accostato anche alla Juve Il Bayer Leverkusen sarebbe ad un passo dall’ingaggio di Mitchel Bakker, accostato anche alla Ju ...Continua il casting per la trequarti del Milan. Tra i papabili anche Nikola Vlašic, in forza al CSKA Mosca e tornato di moda ...