Beautiful, Una vita, Brave and Beautifulanticipazioni oggi 12 luglio (Di lunedì 12 luglio 2021) Anticipazioni e trame di Beautiful, Una vita e Brave and Beautiful di oggi, 12 luglio 2021: Flo decisa ad andare avanti; Antonito sta per morire; sempre più tesi i rapporti tra Mihriban e Tahsin Beautiful: anticipazioni 12 luglio 2021 Dopo il tentativo di Sally di baciare Wyatt è arrivato il momento delle decisioni forti per Flo intenzionata a non perdere il suo fidanzato e andare fino in fondo su Articolo completo: dal blog SoloDonna

