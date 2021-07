Antonella Clerici e Vittorio Garrone per la vittoria dell’Italia | “Il segreto è tutto qui”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 12 luglio 2021)ieri sera hanno seguito la partitaorganizzando una cena con pochi amici nella casa nel bosco. Dopo una giornata in piscina tra il verde è arrivata la scelta sul cosa indossare per la serata. Il tricolore è sempre la scelta migliore eha scelto dei bermuda bianchi con una camicia verde, per aggiungere il rosso un foulard legato al collo. Tricolore anche sul viso, tavola apparecchiata nel colore giusto e peruna maglia azzurra. La bandiera italiana sistemata ...