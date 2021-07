Variante Delta Covid, è allerta internazionale sul rischio nuova ondata (Di domenica 11 luglio 2021) I contagi aumentano tra i giovani e per il nostro Paese, riporta TgCom24 , il ministro della Salute Roberto Speranza precisa: " O acceleriamo su tracciamenti e vaccini o rischio chiusure ad agosto ". ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 11 luglio 2021) I contagi aumentano tra i giovani e per il nostro Paese, riporta TgCom24 , il ministro della Salute Roberto Speranza precisa: " O acceleriamo su tracciamenti e vaccini ochiusure ad agosto ". ...

Advertising

RobertoBurioni : La variante Delta non buca per nulla i vaccini. Ma infetta con grande facilità i non vaccinati. Da @EricTopol - SkyTG24 : Dal Regno Unito, uno dei Paesi dove la #varianteDelta è maggiormente diffusa, arriva uno studio che potrebbe aiutar… - RobertoBurioni : I vaccini (tutti quelli autorizzati) funzionano benissimo contro la variante Delta. Vaccinatevi alla svelta perché… - amazzini64 : @1Marzia2 Un'immensa farsa grottesca. Vediamo adesso con la variante delta se tutti si sottometteranno ancora. - Cassio39592131 : @Libero_official Sono idioti quelli che hanno seguito salvini, che con pomposità diceva: sono stato io a far toglie… -