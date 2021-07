The Legend of Zelda Breath of the Wild, in Giappone arrestato un hacker che vendeva salvataggi modificati (Di domenica 11 luglio 2021) La polizia Giapponese ha recentemente arrestato a Tokyo un ragazzo cinese di 27 anni, accusato di vendere salvataggi modificati per The Legend of Zelda: Breath of The Wild. Questi salvataggi includevano, stando al rapporto della polizia, abilità potenziate e oggetti rari non recuperabili facilmente in gameplay normali. Non solo Zelda, tuttavia: l'uomo era in possesso di diversi salvataggi hackerati per numerosi videogiochi e molti di essi sono stati venduti tramite aste online ad un prezzo ... Leggi su eurogamer (Di domenica 11 luglio 2021) La poliziase ha recentementea Tokyo un ragazzo cinese di 27 anni, accusato di vendereper Theofof The. Questiincludevano, stando al rapporto della polizia, abilità potenziate e oggetti rari non recuperabili facilmente in gameplay normali. Non solo, tuttavia: l'uomo era in possesso di diversiati per numerosi videogiochi e molti di essi sono stati venduti tramite aste online ad un prezzo ...

