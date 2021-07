Tennis: Barazzutti, 'per Berrettini è soltanto l'inizio, avrà modo di rifarsi' (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Per Berrettini è la prima finale ma sono sicuro che non sarà l'ultima in una prova dello Slam, è l'inizio per lui di anni che lo vedranno protagonista: in questo panorama è potenzialmente uno dei più forti. Matteo non sarà contento di come ha giocato ma è solo l'inizio e avrà tutto il tempo di giocare altre finali. Cresce di giorno in giorno, il futuro è suo. Arrivando in finale a Wimbledon ha scritto una pagina di storia e continuerà a scriverne anche in futuro". E' il commento dell'ex capitano non giocatore della nazionale italiana di Coppa Davis dal 2001 al 2020, Corrado ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 luglio 2021) Roma, 11 lug. (Adnkronos) - "Perè la prima finale ma sono sicuro che non sarà l'ultima in una prova dello Slam, è l'per lui di anni che lo vedranno protagonista: in questo panorama è potenzialmente uno dei più forti. Matteo non sarà contento di come ha giocato ma è solo l'tutto il tempo di giocare altre finali. Cresce di giorno in giorno, il futuro è suo. Arrivando in finale a Wimbledon ha scritto una pagina di storia e continuerà a scriverne anche in futuro". E' il commento dell'ex capitano non giocatore della nazionale italiana di Coppa Davis dal 2001 al 2020, Corrado ...

